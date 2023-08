Leonardo Carnazza il nuovo Direttore Generale del Ragusa calcio

Leonardo Carnazza è il nuovo direttore generale dell’Asd Ragusa calcio. Un atto quasi dovuto nei confronti di un imprenditore che ha dimostrato di amare visceralmente la prima squadra di calcio della propria città e che, adesso, intende spendersi operativamente il più possibile. Una scelta non frutto del caso ma fortemente voluta dal già direttore generale Alfredo Finocchiaro che ha con consapevolezza passato la mano, per quanto concerne il ruolo in questione, per concentrarsi squisitamente sulla carica di responsabile dell’area tecnica oltre a mantenere sempre l’incarico di supervisore della società sotto i vari aspetti. “Lo ritengo – afferma Finocchiaro – un giusto riconoscimento a una persona che, assieme alla propria famiglia e agli altri esponenti della proprietà, ha fatto e sta facendo moltissimo per il Ragusa con una progettualità diffusa che è indirizzata a guardare al di là dell’attuale stagione e di cui l’intera piazza azzurra dovrebbe costantemente rendergli onore e merito. E’ grazie a persone del genere se in città si può continuare a fare calcio a certi livelli e ritengo sia importante che questa mission possa essere sottolineata anche con l’attribuzione di un incarico di un certo significato. Gli auguriamo buon lavoro perché siamo certi che ogni sua azione, ogni suo pensiero saranno indirizzati a far sì che questo progetto possa proseguire nella maniera migliore”.

Il nuovo diggì, dal canto suo, si dice pronto a partire con rinnovato slancio: “Da quando ho avuto, assieme a mio fratello Emanuele, che ho sempre molto vicino, la possibilità di potere fare parte della grande famiglia azzurra, mi sono sentito addosso una, come dire, responsabilità piacevole che era quella di fare crescere il più possibile la squadra di calcio della nostra città. Le difficoltà, come gli sportivi sanno, non sono mancate. Ma non abbiamo mai perso di vista la nostra meta finale. Che è quello che stiamo cercando di fare pure nel corso di questa stagione, facendo tesoro degli errori commessi durante la passata stagione e che, naturalmente, ci stiamo impegnando a non ripetere. Per cui quando il direttore Finocchiaro ha ritenuto di volermi attribuire questo incarico, con l’avallo dell’intera società, ho subito risposto presente avendo in mente solo e soltanto il bene del Ragusa. D’altro canto, chi mi conosce sa quanto mi sono speso e quando mi sto spendendo, anche sul piano della vicinanza, nei confronti dell’intera squadra. Adesso, ancora di più, avrò gli strumenti per potere stare vicino all’intero gruppo azzurro in maniera compiuta”. A concludere il ragionamento il presidente Giacomo Puma che sottolinea: “La scelta di Leonardo Carnazza era la scelta più adatta che il direttore Finocchiaro potesse fare per strutturare ancora meglio la nostra società. Sappiamo che cosa rappresenta Leonardo per tutto il nostro gruppo e siamo certi che, a questo punto, il suo impegno, già notevole, crescerà ancora di più. E’ un passaggio, dunque, che tutto il popolo azzurro deve salutare con grande favore e che ci potrà traghettare verso lidi ancora più prestigiosi”.

