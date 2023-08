Il PTE di Pozzallo allo sbando, senza personale

Al Presidio territoriale di emergenza (PTE) di Pozzallo la situazione sempre più insostenibile e incresciosa. Da più di un anno vi opera un solo medico. In pianta organica dovrebbero essere 5/6, per cui molti turni sono scoperti. Da qualche giorno nemmeno questo anche se, dicono, momentaneamente . In turno autista soccorritore e infermieri. Venerdì, ad esempio, era presente il solo autista soccorritore. “Che questa situazione sia grave non c’è dubbio – denuncia il movimento Liberiamo Pozzallo -. Sembra opportuno che chi di dovere intervenga, che la politica faccia il suo dovere”.

