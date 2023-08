Monterosso Almo. Continuano i festeggiamenti per il patrono

Continua il solenne novenario in onore del patrono e protettore San Giovanni Battista. Oggi alle 20 si celebra la giornata missionaria e ci sarà la santa messa presieduta dal missionario della diocesi di Ragusa padre Sebastiano Amato. Domani, invece, riflettori puntati sulla giornata della famiglia. Di mattina, alle 8,30, è in programma la messa mentre la celebrazione eucaristica delle 20 sarà presieduta da don Franco Ottone con la benedizione delle coppie che celebrano il 25° e 50° anniversario di matrimonio. Lunedì, invece, è la giornata degli ammalati. Alle 20 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Fabio Randello, parroco della chiesa Madre di Licodia Eubea, che sarà caratterizzata dalla preghiera degli ammalati. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, uno spettacolo musicale. Si continua martedì 29 agosto con la solennità del martirio del precursore. Alle 8,30 celebrazione eucaristica e alle 20 santa messa presieduta da don Marco Politini, arciprete di Palazzolo Acreide. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, spettacolo musicale. Il novenario proseguirà mercoledì con la giornata dei comitati e la celebrazione eucaristica presieduta da don Maurizio Di Maria con la partecipazione dei comitati di San Giovanni Battista e Maria Santissima Addolorata. Alle 21,30, sempre in piazza San Giovanni, spettacolo musicale.

