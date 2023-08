Eliminato Prigozhin e poi?…l’opinione di Rita Faletti

Erano dieci i passeggeri del Jet di proprietà della Wagner, abbattuto secondo alcuni esperti da un missile terra-aria, di quelli spalleggiabili, secondo altri esploso a causa di un dispositivo piantato sull’aereo. Se tra i corpi ci fosse, come sembra ormai assodato, quello di Yevgeny Prigozhin, la conferma verrà dai risultati dei test genetici in corso. Putin ha rotto il silenzio e ha fatto una specie di discorso funebre in cui ha ricordato il rapporto nato negli anni Novanta con l’ “uomo d’affari di talento”, l’ “abile imprenditore” che ha operato in Africa al servizio della Federazione occupandosi di “petrolio, gas, oro e diamanti”, ma che “ha commesso diversi errori”. Naturale pensare all’ammutinamento del giugno scorso, un “tradimento” la cui punizione era nell’ordine delle cose. Ci eravamo quasi dimenticati, ed ecco che si compie l’esecuzione della condanna a morte. Perché stupirsi? C’è, nella postura di Putin, nello sguardo freddo, qualcosa che rimanda all’ineluttabilità del destino che governa le cose umane, al quale non è concesso sottrarsi. Un potere surreale e fuori dal tempo come le sue inestinguibili ambizioni imperialistiche che trovano alimento in un passato remoto… lo zar di tutte le Russie. Ci saranno indagini approfondite che richiederanno tempi lunghi, ha specificato il capo del Cremlino, che serviranno, ma questo non è stato Putin a dirlo, a lasciare in sospeso i punti interrogativi sul mandante o i mandanti della strage, fino a spegnere definitivamente le domande importune e dileguare i sospetti che ricadono sul capo dei capi. Peskov, occhio sgranato come al solito, ha chiesto come si possa insinuare che l’ordine sia partito da Putin; il vassallo di Mosca, Lukashenka, non se l’è sentita di smentirlo, ma ha aggiunto di aver avvertito Prigozhin di guardarsi le spalle. La verità è nel jet precipitato a Tver e nella difesa a oltranza del potere. Finché sei fedele, sei legittimato a fare ciò che vuoi, sul campo di battaglia e fuori, azioni di macelleria comprese, ma se mordi la mano del tuo benefattore considerati un uomo morto. L’eliminazione del capo della Wagner era, per Putin, la condizione necessaria per ribadire il proprio ruolo di capo dei capi. Il tempo intercorso tra il “tradimento” e la punizione ha corrisposto, forse, al tempo volutoci per stabilire cosa fare della Wagner e a chi assegnare il comando del gruppo paramilitare, indispensabile per aver incassato successi che Mosca ha presentato come propri. L’unico, nella guerra in Ucraina, la presa di Bakhmut rivendicata da Prigozhin, la cittadina a lungo assediata che non sarebbe caduta in mano russa senza l’intervento del suo gruppo. Strumento d’azione, la Wagner, ora decapitata delle sue teste principali, gode di una certa fama in Africa dove la Russia è vista come salvatrice. Tra clan di selvaggi che non disdegnano l’uso del macete, i modi sbrigativi e violenti dei miliziani sono considerati più che legittimi. Sconfiggere i nemici rende eroi, essere sconfitti è un’onta da nascondere. Come quando in Mozambico, ma soprattutto in Siria nel 2018 nella battaglia di Khasham, i mercenari subirono una schiacciante sconfitta da parte di americani e curdi e la cosa passò in sordina. Nella sorte di Prigozhin e nella decisione di Mosca di pretendere che i mercenari firmino un patto di fedeltà allo stato, c’è la volontà di Putin di mettere un po’ d’ordine, che non significa ripristinare la legge e la legalità in un paese dove relazioni mafiose rivalità corruzione incarcerazioni uccisione di giornalisti e oligarchi scomodi, persino avvelenamenti ordinati fuori dai confini sono la regola. Prigozhin sarà rimpiazzato, probabilmente da un membro dell’intelligence militare, con quali effetti nell’immediato? Gli affari in Africa non saranno abbandonati, né la guerra di aggressione in Ucraina subirà un rallentamento. Intanto, gli ucraini hanno sfondato le prime linee di difesa russa al sud. Auguri!

