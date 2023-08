Maganuco(Modica). Nuovo hot spot per rimpatri veloci

Un nuovo hotspot e un centro per i rimpatri veloci da 48 posti letto. La strategia del Governo per arginare l’arrivo dei migranti in territorio italiano parte con nuove iniziative. È il secondo capitolo del “decreto Cutro” entrato in vigore a maggio, con cui si punta ad accelerare le espulsioni, e che sarà integrato da un decreto ad hoc entro settembre, come anticipato dal ministro dell’Interno, Piantedosi.

Il centro per i rimpatri veloci sarà operativo fra qualche giorno. Ubicato in un’area centrale della zona industriale Asi, Modica-Pozzallo, la struttura si presenta come un luogo inospitale, con possibilità vicine allo zero per un’eventuale fuga. Container abitativi circondati da due cinte di reti, che saranno sorvegliati sette giorni su sette da Polizia e Carabinieri. Al suo interno, vi saranno i migranti per i quali non è previsto un futuro in Europa perché hanno pochissime probabilità di avere fra le proprie mani il permesso di soggiorno. In sintesi, uomini e donne saranno imprigionati proprio a Pozzallo per poi essere riportati in Africa.

Un altro hotspot, sempre in contrada industriale, sorgerà prima della fine dell’anno e conterrà fino a 300 migranti. Il nuovo hotspot, di prossima realizzazione, è stato ideato per far fronte alla grande mole di immigrati che, nel corso degli anni, ha letteralmente intasato l’hotspot portuale, arrivando ad ospitare ben oltre al capienza prevista di 180 migranti.

Il terzo hotspot (dopo quello di Pozzallo, al porto, e quello di contrada Cifali, fra Comiso e Ragusa) è nato ufficialmente lo scorso 10 agosto quando, di fronte al prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, i sindaci di Modica e Pozzallo, Maria Monisteri e Roberto Ammatuna, hanno messo nero su bianco, indicando quali emergenze la provincia di Ragusa affronte nella delicata gestione dei migranti, garantendo altresì i servizi essenziali di cui necessita la struttura. E anche il wi-fi, il tutto a spese dei Comuni sopracitati.

A Pozzallo, la notizia dei due centri è piombata come fulmine a ciel sereno. Sui social, critiche sono piovute sul sindaco, molte delle quali riguardavano il fatto di non essere stati ascoltati e di aver appreso la notizia a cose fatte. Ancora più aspra, invece, sembra la scelta di alcuni imprenditori della zona Asi. Pare che alcuni si siano rivolti ad un legale per fermare l’apertura sia del centro per le espulsioni veloci che la nascita del nuovo hotspot. Fra le notizie giunte in redazione, non è piaciuta la scelta di ubicare due strutture per immigrati in una zona industriale, totalmente avulsa da contesti migratori.

