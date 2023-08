Fratelli d’Italia Ispica: “La zona artigianale sarà realtà”

Fratelli d’Italia Ispica esprime soddisfazione per il trasferimento di 448.085,76€ derivanti dai Fondi ex Insicem per la realizzazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP): la zona artigianale di Ispica. “Dare avvio ai lavori di realizzazione della zona artigianale – afferma la coordinatrice e consigliere comunale di Fratelli d’Italia Ispica, Mary Ignaccolo- è stata una priorità per Fratelli d’Italia e un obiettivo che ci eravamo posti con l’ingresso in Giunta dell’assessore Tonino Cafisi che ha dato una forte accelerazione all’iter, in sinergia con il sindaco Leontini e l’intera amministrazione comunale”

“I fondi -spiega l’assessore allo sviluppo economico Tonino Cafisi – saranno utilizzati per il pagamento delle indennità di esproprio a coloro che hanno accettato il decreto di esproprio e hanno aderito e un’altra parte sarà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e destinata al pagamento degli espropri di coloro che finora si sono opposti o preannunciano opposizione. Si tratta di un risultato atteso da decenni dagli ispicesi – conclude l’assessore Tonino Cafisi – che è stato possibile grazie ad un lavoro di squadra complesso portato avanti in sinergia con il gruppo consiliare Fratelli d’Italia e con l’On. Giorgio Assenza che hanno seguito, insieme al sottoscritto, tutto l’iter al fine di raggiungere l’obiettivo”

