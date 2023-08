Ragusa. Uno stand dell’associazione Pensieri Bestiali alla fiera di San Giovanni per promuovere l’adozione dei cani

“Dieci adozioni nel 2023, di cui solo una da giugno ad oggi: in tema di adozioni canine – afferma il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – Ragusa può e siamo certi farà certamente di più.

È necessario attuare un’azione di sensibilizzazione ed è per questo che abbiamo deciso di sostenere senza indugio l’iniziativa dell’associazione Pensieri Bestiali, che martedì 29 agosto, dalle ore 18.30, sarà presente con uno stand alla fiera di San Giovanni nell’area adiacente al Bam, su via Natalelli”.

“Sei cuccioli e due esemplari adulti ospiti del nostro rifugio sanitario, adeguatamente accuditi da personale preposto – prosegue l’assessore alla Tutela animali, Andrea Distefano – daranno modo di ammirare che splendidi animali vengono talvolta abbandonati. Dare loro una casa è un gesto che fa bene due volte: ai cani e a sé stessi.

L’obiettivo di medio e lungo periodo, al quale abbiamo già iniziato a lavorare, è quello di dotare Ragusa di una nuova struttura per accudire questi animali, che possa essere riferimento anche per le adozioni. Un’area consona ad ospitarla è già stata individuata.”

Per informazioni sulle adozioni, è possibile contattare l’associazione Pensieri bestiali su Facebook e al numero: 331 206 4880.

Salva