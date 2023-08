Domenica al “Kennedy” la prima di Coppa tra Santa Croce e Modica

Inizia la stagione agonistica con il derby di Coppa Italia fra i biancazzurri del Santa Croce calcio e il Modica. Santa Croce vs Città di Modica, nel torneo di Coppa Italia, si rinnova per il secondo anno consecutivo e sarà il prologo dell’inizio del torneo di Eccellenza che partirà fra due settimane.

Domenica sul green del Kennedy si affronteranno due compagini aventi obiettivi diversi, ma, che non vorranno sfigurare alla prima uscita ufficiale della stagione. Per gli ospiti allenati da mister Betta inizia una stagione piena di aspettative. I rossoblù hanno fatto un mercato importante e sono arrivati giocatori che con questa categoria non hanno nulla a che vedere. Sul fronte Santa Croce la squadra dopo un mese di preparazione è in crescita e i test organizzati con Scicli, Pro Ragusa e Frigintini, hanno consentito a mister Galfano di perfezionare il modulo di gioco a lui caro. Gli obiettivi stagionali dei biancazzurri sono e rimangono quelli del mantenimento della categoria che dovrà essere conquistata il più presto possibile, ma, nulla è prevedibile tant’è che come sempre sarà il campo l’unico giudice ha decidere le sorti della stagione.

Di certo essendo un derby, il confronto di domenica sarà imprevedibile e entrambe le compagini ci terranno a fare bene e a imporsi sul campo.

Di seguito le dichiarazioni di mister Angelo Galfano:

” Per me è una forte emozione affrontare il Modica, dove ho passato un anno stupendo, insieme alla loro tifoseria che è stata calorosa è sempre vicina alla squadra. Loro quest’anno hanno fatto le cose per bene e hanno costruito una squadra importante che lotterà fino alla fine per la vittoria finale del torneo. Noi, invece, abbiamo rinnovato quasi tutto e nonostante le nostre pretese non vadano aldilà della salvezza, certamente non partiamo battuti. Affronteremo questa Coppa Italia con l’obiettivo di crescere ancora in prospettiva campionato. Abbiamo alcune assenze per squalifica e per qualche acciaccato, ma in campo non vuole perdere nessuno e per questo motivo metteremo ogni energia per presentarci bene davanti al nostro pubblico. Certo, la condizione di entrambe le squadre non è ancora al massimo, ma sono sicuro che ne verrà fuori una bella partita con discreti spunti tecnici”.

La gara si giocherà domenica pomeriggio alle ore 16.00 allo stadio Kennedy di Santa Croce Camerina. A dirigere la gara sarà una terna tutta Ragusa capitanata dal signor Vincenzo Carnemolla che sarà collaborato dai signori Artellini e Campo.

