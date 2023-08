Sanità. Incontro a Vittoria tra Giunta e vertice Asp Ragusa

Si è svolto questa mattina a Palazzo Iacono, a Vittoria, sede del Comune, un incontro istituzionale tra il Sindaco della Città, Francesco Aiello, i rappresentanti della Giunta, e il Commissario straordinario dell’ASP di Ragusa, Fabrizio Russo. All’incontro era presente anche Giuseppe Drago, in qualità di Direttore Sanitario degli ospedali di Vittoria- Comiso e, da qualche giorno, anche Direttore “ad interim” del Distretto 2 di Vittoria.

Durante il vertice, che si è tenuto in un clima cordiale e collaborativo, si è concordato di inaugurare una nuova stagione di co-progettazione, nel solco del Decreto ministeriale n.77 del 2022, attraverso l’utilizzo di strumenti per fare fronte ai bisogni di salute della collettività e alle esigenze del Territorio.

L’ASP rimane disponibile a un dialogo utile a rilevare le istanze provenienti dal Territorio e tradurle in proposte e interventi da sottoporre agli attori istituzionali predisposti alla funzione amministrativa, in una logica di partecipazione costante e costruttiva. Le competenze coinvolte sono garanzia di serietà e concretezza nell’affrontare le problematiche emerse, o che dovessero emergere da qui in avanti e ad implementare i rapporti di collaborazione istituzionale, che finora non sono mai venuti meno.

A conclusione dei lavori, soddisfazione è stata espressa da ambo le parti, per il risultato dell’incontro che è stato all’insegna di una comunione di intenti, tendente a realizzare tutto ciò che serve, per rendere le strutture sanitarie più fruibili dai cittadini e assicurare nel contempo, l’assistenza auspicata.

“Sono contento di questi risultati ottenuti – ha dichiarato il Sindaco Aiello – ed esprimo apprezzamento e compiacimento per la nomina del Dottore Drago, professionista serio e stimato, che ha sempre dimostrato grande impegno e abnegazione in ambito lavorativo”.

