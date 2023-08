Monterosso Almo. Le proposte dell’opposizione consiliare

I consiglieri comunali del gruppo di opposizione, cosi come anticipato nel comizio pubblico del 22 agosto scorso, nella giornata odierna hanno presentato al sindaco Salvatore Pagano dieci proposte per la realizzazione dei seguenti punti frutto di sintesi tra i vari programmi presentati ai cittadini in occasione della scorsa campagna elettorale.

1. ACQUISTO CLORATORE AUTOMATICO

Attraverso l’uso dei fondi di indennità di fine mandato percepiti dal sindaco (10.245,00 € lordi) ,tenuto conto che il mandato ,in occasione delle scorse elezioni è stato ,dagli elettori, rinnovato.

2. UTILIZZARE 6 MESI DELL’ INDENNITÀ DEGLI

L’ammontare di un anno e pari a 38 mila euro per sindaco e giunta e 6000 per i consiglieri tot 44 mila euro per 6 mesi è pari a 22 mila euro piu di 4 punti di ribasso ,per diminuire la tariffa TARI.

3. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIZIONI

Ciò consentirebbe di programmare le iniziative, mettere in campo tante nuove energie.

4.GRUPPO PROGETTAZIONE TURISTICA PER ASSEMBLARE UN PACCHETTO TURISTICO IPOGEO-MUSEI-CHIESE-TREKING – CIBO

Serve un gruppo di esperti locali che elabori una proposta e i modi di promozione. Che rilanci le iniziative nel nostro borgo.

4. TRASFERIMENTO MERCATO IN VIA MERCATO E MERCATINO ARIGIANALE

P.ZZA SAN GIOVANNI non ha senso 4 mercati al mese 2 in piazza e 2 in via P

Pio

5. COINVOLGERE TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI PER LA RIELABORAZIONE DEL

PIANO REGOLATORE.

6. REALIZZARE GRANDE EVENTO PRESSO L’IPOGEO DI CALAFORNO PER AFFERMARE TITOLARITA COMUNE DI MONTEROSSO

7. REALIZZAZIONE PNRR CREAZIONE DI UFFICIO OPERATIVO

8. CREAZIONE SPORTELLO COLDIRETTI E CNA

9. PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA ANNUALE ATTRAVERSO AFFIDAMENTO ANNUALE E NON CASUALE COME AVVIENE OGGI, DEL VERDE PUBBLICO

I consiglieri comunali di minoranza inoltre si dichiarano fin da subito disponibili ad essere coinvolti alla realizzazione dei punti sopra elencati, mettendosi a disposizone del

Sindaco e dell’Amministrazione.

