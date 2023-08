Ragusa. Fondo per la prevenzione e contrasto truffe anziani

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha comunicato l’accoglimento dell’istanza di finanziamento per il progetto di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani elaborato dal Comune di Ragusa e approvato dalla Prefettura UTG, con il previo parere positivo del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il progetto, denominato “SU.PRE.MO. – Lotta all’ageismo”, sarà finanziato con risorse a valere sul Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani di cui al Fondo Unico Giustizia per complessivi 16.500 euro, che saranno destinati ad azioni informative e iniziative di prossimità, oltre che al supporto psicologico e sociale alle persone anziane vittime di truffe e ai loro caregiver.

Il progetto rappresenta l’ideale continuazione del precedente, approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno per il 2022, in attuazione del quale il Comune di Ragusa ha predisposto un servizio di pronto intervento telefonico (al numero 338 983 9818) attivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, per offrire un primo ed immediato supporto a favore di persone anziane vittime di truffa.

Le ulteriori azioni programmate, tra le quali la diffusione di opuscoli informativi nei luoghi maggiormente frequentati da persone anziane (centro diurno comunale, parrocchie, etcetera), le conferenze periodiche presso il Centro Diurno Comunale, il servizio di “attenzione domiciliare” e il servizio di supporto psicologico mediante incontri individuali, mirano a prevenire il pregiudizio alla vita sociale e di relazione degli anziani conseguente al sempre più frequente fenomeno delittuoso delle c.d. “truffe agli anziani”, ma anche a contrastare la subcultura del’ageismo e ogni forma di pregiudizio e svalorizzazione delle persone anziane in ragione della loro età.

