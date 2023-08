“Marina di Ragusa si sente Taormina”….Riceviamo

Siamo al giro di boa dell’ estate anno domini 2023 post covid e ci poniamo il dilemma quale sia il prezzo giusto per un arancino/a, un’intera o mezza granita con brioche co “tuppu” o gelato con una due o tre palle? A mio parere non è per niente da sottovalutare questo argomento. Queste referenze per chi lo avesse dimenticato, rappresentano per la nostra straordinaria e meravigliosa isola i prodotti simbolo del Made in Sicily e per il paniere dei prezzi i riferimenti per valutare il coefficiente esatto del turismo siciliano, insieme ai costi dei ristoranti e Hotel, Alberghi, villaggi turistici classificate per stelle. Facciamo ora questa riflessione: Taormina è la Sicilia o viceversa la Sicilia e Taormina? Non è mia intenzione ritornare sull’argomento sul costo di una granita e di un arancino/a a Marina di Ragusa, piuttosto che a Palazzolo Acreide(Corsino ), a Catania o Messina considerata da esperti l ‘Harvard University di questi due simboli della gastronomia Siciliana. Riprendo l’argomento dall’alto della mia ultra quarantennale ricerca in campo come esperto Granitologo e Arancinologo.

E ‘ mia intenzione, di certo, esprimere queste considerazioni sull’argomento, a mio parere, serissime. La Sicilia non può permettersi di porre all’opinione pubblica internazionale un passa parola perdente per colpa di qualche scienziato artigiano-pasticcere o pseudo rosticcerie inconsapevolmente affidargli il destino di un’isola intera. Cari “Nobel”, prima di fare i Marchionne dei prezzi sul mercato dei beni di consumo, a mio avviso, dovreste passarvi la mano sulla coscienza e farvi una sorta di autoanalisi: chiedervi quale alchimia giustifica questi prezzi così irragionevoli. Potrei elencarvi molti casi dalle mie ricerche effettuate sugli scontrini di tutto il territorio Siciliano, visto il mio dottorato e i master in materia. Un turista che sceglie prima l’Italia e la Sicilia ha un buon motivo per venirci vista le ricchezza relativa al patrimonio storico, architettonico, enogastronomico, paesaggistico, immateriale, il patrimonio di Biodiversità o, per il nostro stile di vivere, per l’italianità che portiamo dentro. Una mia equazione brevettata calcola che un turista o un viaggiatore lo è tale, se almeno una volta nella sua vita effettua un viaggio nel Belpaese, così come lo è la Mecca per gli Islamici. Chiedo alle varie associazioni di categoria e alle istituzioni di vigilare i listini prezzi e non mi sembra corretto che un prodotto dolciario o gastronomico, come nel caso di Marina di Ragusa, non abbia una differenza di prezzo intorno al 10 al 20% rispetto al Borgo dei Borghi d’Italia qual’ è Monterosso Almo, e poi non rispondiate giustificando prezzi che non hanno né testa nè piedi con banali bla bla bla… A me ciò che preme in questa Sicilia Bedda è che Taormina faccia la Taormina perché ne ha tutto il diritto visto che ha per obiettivo un turismo di almeno 8 mesi e che Marina di Ragusa non si dimentichi che fino a qualche anno indietro si chiamava Mazzarelli. Per venire un turista in Sicilia non ci vuole molto visto tutto ciò di cui che si può godere ed già tanto a cielo aperto e per di più “aggratis”, ma fargli dimenticare la Sicilia bastano e sono sufficienti questi scienziati imprenditori artigiani che puntano a 2/3 mesi di stagione per fare i loro ricavi con il rischio a non far ritornare più il turista e farne venire dei nuovi. Lascio a voi, senza che me ne abbiate dato l’autorità, fare la seguente riflessioni sull’argomento. Perché sappiate, ne va del futuro dei nostri figli e prima di allinearsi con i listini ai prezzi di Taormina, cari scienziati dei prezzi provate a costruirvi a Mazzarelli un bel teatro antico greco, un panorama mozzafiato, magari v’inventate una lunga storia di vissuto di letterati internazionali che vi hanno soggiornato negli ultimi tre secoli, casate Reali, un mare straordinario con scogliera ed un’isola monumentale, una vegetazione con alberi secolari e architetture straordinarie, Hotel di fama internazionale a 5 stelle e per non dire Taormina meta del jet set mondiale e, chissà, trasferendo il Teatro Antico nella costa iblea, durante le calde serate d’estate ritrovare in piazzetta Duca degli Abruzzi personaggi come Lady Gaga, Dwayne Johnson, Elon Musk , Giovanni Ferrero, Zhong Shangshang, Mukesh Ambani o Tadashi Yanai …. per chiudere …. Salire una scala può essere facile ma a cadere ci vuole un attimo!

