Domani manifestazione di protesta a Modica per Nerino

Giovedì 24 agosto, alle 18, in Piazza Principe di Napoli a Modica si terrà una manifestazione di protesta per Nerino.

“Nerino è stato rinchiuso in canile ingiustamente (con un provvedimento sommario e poco chiaro) per un presunto ringhio, che è una normale espressione di tutti i cani del mondo – spiega Serena Augello -. Nerino ha vissuto libero per dieci anni, è amato e rispettato, non ha mai creato alcun tipo di problema e la città di Modica chiede a gran voce he torni nel suo quartiere, dove ha stretto rapporti di amicizia e affetto. Nerino ci manca, non possiamo accettare questa sua reclusione che dura da più di un mese, che è il frutto di un tradimento, di un pasticcio burocratico.

Nerino, oggi, rappresenta tutti i cani di quartiere che sono un bene prezioso, che ci riavvicinano all’antico patto di amicizia e lealtà che abbiamo stretto con i cani.

Invitiamo tutte e tutti a partecipare, a manifestare il proprio dissenso contro questa ingiustizia, a scendere con noi in piazza per Nerino e per tutti i cani di quartiere”.

