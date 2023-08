Putin: stallo militare, perdita carisma, minacce mercenarie…l’opinione di Rita Faletti

Il golpe a metà di Prigozhin, ora in Bielorussia con i suoi mercenari, ha ferito e indebolito il capo del Cremlino che aveva cieca fiducia nel suo “cuoco”. “Traditore” lo ha definito Putin, che deve essersi posto la domanda sulla rapidità con cui i miliziani, da Rostov sul Don attraversando altre città, si sono spinti così vicino a Mosca senza incontrare alcuna resistenza da parte dell’esercito regolare e sono invece stati accolti con manifestazioni di entusiasmo da parte di cittadini russi. Chissà se il capo del Cremlino ha iniziato a dubitare sulla veridicità delle informazioni dei servizi segreti e il realismo delle proprie aspettative, negli ultimi due anni deluse dagli eventi. I suoi soldati non sarebbero stati ricoperti di fiori dagli ucraini “liberati”? Prigozhin non era tra i suoi amici più fidati? Le percezioni di Vladimir Vladimirovic Putin non coincidono esattamente con quelle dei russi, che non si spiegano come il capo del gruppo Wagner sia passato da “eroe” a “traditore” della patria. Responsabile della confusione, la narrazione putiniana che non ha tenuto conto che nella tradizione russa il rispetto per lo zar è totale se lo zar è vincente, se perde è lui il traditore. “La guerra civile” scongiurata – di cui per la verità non si è visto alcun segnale – nel discorso di Putin alla nazione, concluso con l’invito ad evitare la destabilizzazione, rivela i timori e le perplessità del capo: quanti scenderebbero in campo per difendere il presidente della Federazione russa nel caso in cui Prigozhin o chi per lui organizzasse un putsch? La Guardia nazionale e Kadyrov con i suoi uomini. Ma fino a quando e con quali scopi il barbuto ceceno? Difficile rispondere. La marcia su Mosca ha cambiato lo scenario. Pur rimanendo il leader legale della Federazione russa, Putin ha perso il carisma e con esso parte del sostegno di cui ha goduto per un ventennio. E’ emersa la fragilità di un sistema verticale di potere con varie diramazioni, che è un’impresa controllare e di cui il Cremlino è il creatore. La figura chiave del nuovo scenario è proprio lui, il “traditore” Prigozhin, il capo carismatico dei miliziani, esiliato in Bielorussia, ma non in pensione, che nessuno descriverebbe come uno sconfitto. Prigozhin rimane un rebus. Ambizioso e credibile perché unico a sporcarsi le mani, sembra voler dire: non sottovalutatemi, mi rivedrete alla fine del conflitto. I suoi mercenari sono preziosi nelle operazioni militari ed essendo tutti di nazionalità russa, a differenza dei soldati di ventura che formavano le compagnie create in Europa durante gli anni della decolonizzazione in Africa, vantano una compattezza non limitata al campo di battaglia, ma anche politica. Il gruppo non è comunque l’unico esistente, ne esistono altri meno famosi, ugualmente ingaggiati per difendere gli interessi della Federazione e gestiti informalmente dal Cremlino, che ad essi ricorre per due ragioni fondamentali: fare il lavoro sporco senza la propria partecipazione diretta ed evitare conflitti internazionali, processi e condanne eludendo la Carta delle Nazioni Unite. Più di qualcuno si sarà chiesto perché nulla sia stato fatto per fermare i crimini commessi in Ucraina contro i civili e punire i colpevoli nonostante la condanna da parte dell’Onu. Persino Bergoglio ha puntato il dito contro le compagnie di mercenari, propendendo per la versione che scagiona l’esercito regolare russo e Putin in particolare. Il fatto è che queste compagnie non risultano nei libri paga del Cremlino che così può tranquillamente chiamarsi fuori, mentre è noto che dalle istituzioni statali russe esse dipendono attraverso forme di finanziamento pubblico e pubblico-privato (gli oligarchi). Nel periodo antecedente la guerra di aggressione all’Ucraina si contavano sulle dita di una mano, in previsione dell’attacco sono proliferate e di recente diverse hanno cessato di esistere in seguito all’iniziativa di un membro del Comitato per la sicurezza e l’anticorruzione della Duma, di rivedere la legge che regola la materia dei rapporti tra compagnie private, che tanto private non sono, e lo Stato. Un caso di “coscienza politica”? Il Gruppo Wagner, registrato come società per la “consulenza in attività commerciali e gestionali” è però il più attivo. La lista dei paesi in cui opera è lunga: Siria, Iraq, Repubblica Centrafricana, Libia, Sudan, Sud Sudan, Ciad, Mozambico, Congo, Mali, Bielorussia, Burundi, Guinea-Bissau, Venezuela, Nigeria, Niger, Madagascar, Botswana, Comore, Ruanda, Lesotho. Ovunque nascano conflitti o regni il caos arrivano i mercenari di Prigozhin, combattenti esperti e privi di scrupoli, reclutati anche tra i carcerati pericolosi, con esclusione, ovviamente, dei dissidenti politici. Putin non potrà farne a meno se intende dare seguito al suo disegno geopolitico (espansione e sfruttamento delle risorse minerarie) ma sarà costretto a vigilare.

Salva