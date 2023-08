Tentato furto in farmacia a Vittoria

Ieri pomeriggio, le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA di Vittoria, intervenivano presso una nota Farmacia di Vittoria.

Sul posto, grazie all’intervento tempestivo delle guardie giurate dell’ Istituto di Vigilanza La Sicurezza e degli Agenti del Commissariato è stato vanificato il furto mancando di poco i ladri. Quest’ultimi, entrando da una casa in quel momento disabitata, sono riusciti ad introdursi in farmacia da una finestra del retro, rubando solo pochi spiccioli dalla macchinetta contamonete, per poi darsi precipitosamente alla fuga.

Appena arrivati i responsabili, venivano raccolte le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Indagini della Polizia in corso.

