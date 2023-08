Modica. Pulizia e scerbatura ex scuola Milano-Palermo

“La riqualificazione dell’ambiente circostante l’ex scuola Milano-Palermo, è solo l’atto iniziale di un processo di totale rivalutazione del luogo per farne un polo socio-educativo di quartiere. L’atto iniziale, – dice il Sindaco di Modica – è stata la pulizia straordinaria da erbacce e rifiuti di una zona che era diventata area di degrado. Ma questo, è solo il passaggio iniziale di un progetto di più ampia veduta.

“In questo contesto, va letta la nostra azione di ridare luce a quest’area, con l’intervento straordinario di scerbatura di uno spazio abbandonato e vittima dell’incuria. Ripulendolo, abbiamo anche messo fine alle azioni vandaliche in danno dell’edificio quello che ospitava la scuola, che abbiamo in progetto di riqualificare totalmente, creandone un centro di aggregazione con scopi sociali ed educativi, ad uso dei residenti del quartiere Dente e non solo” ha dichiarato l’Assessore alla manutenzione Giorgio Belluardo.

“Durante un sopralluogo con il consigliere comunale Giovanni Spadaro, afferma Samuele Cannizzaro, Assessore all’Ecologia, ho constatato la necessità di un intervento non solo per il decoro dell’area dell’ex scuola Milano Palermo, ma anche per ragioni di incolumità pubblica, visto anche il pericolo provocato dai rami di un albero che rischiavano di cadere sul marciapiede vicino. Abbiamo agito in tempi rapidi, pulendo anche la bambinopoli attigua, adesso nuovamente fruibile”, conclude l’Assessore Cannizzaro

Salva