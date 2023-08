Turismo a Ragusa. Sortino plaude all’iniziativa dell’associazione che opera al Duomo

“La visita guidata straordinaria del portone, della monumentale sagrestia e di alcuni altri elementi di rilievo del Duomo di San Giorgio a Ragusa rappresenta uno di quegli appuntamenti che risultano essere molto gettonati dai visitatori e dai turisti perché puntano espressamente a illustrare le caratteristiche dei beni monumentali che arricchiscono la nostra città. Per questo, mi complimento con i componenti dell’associazione Novum 1693 cantiere culturale che nei tre, finora, appuntamenti programmati hanno fatto registrare il sold out dimostrando che la strada giusta è quella di rendere fruibile il patrimonio architettonico, culturale e religioso della nostra città per promuoverne offerta turistica e destinazione”. E’ quanto afferma il capogruppo di Partecipiamo Ragusa Futura, Giovanni Sortino, che evidenzia come il prossimo di questi appuntamenti si terrà domenica 27 agosto a partire dalle 20,30. “Sono iniziative – continua Sortino – molto apprezzate e che, appunto per questo, ci fanno comprendere quale potrebbe essere uno degli spunti di ragionamento per lanciare in maniera più complessiva un comparto che, ne siamo certi, nei prossimi anni avrà, ancora più di oggi, un peso specifico preponderante per la nostra economia. L’auspicio è che iniziative del genere possano diventare strutturali perché abbiamo compreso che il turista risponde a questo tipo di richiamo e, quindi, per fidelizzarne la presenza dobbiamo cercare, ancora di più, di scommettere su proposte di un certo significato. Complimenti quindi all’associazione per avere saputo intercettare, nella maniera più intelligente, questa esigenza”.

Salva