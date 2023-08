Standing ovation domenica scorsa per il “Modica Gospel Choir”

Applausi entusiastici e, anche stavolta, tante intense emozioni hanno fatto corona al meraviglioso concerto del “Modica Gospel Choir” nello splendido chiostro di Palazzo San Domenico, domenica scorsa.

L’evento, inserito nel programma comunale del «Modica Summer Fest 2023», ha visto la partecipazione di 25 coristi diretti ed accompagnati al pianoforte dal Mº Giorgio Rizza, eccezionale musicista modicano che ha collezionato e continua a collezionare numerosi successi ed esperienze sia in Italia che all’estero.



Tre formidabili voci soliste hanno coronato un concerto concluso con una standing ovation. Aurelio Pitino, Direttore Nazionale della Community «Let’s Sing Gospel Connection», orgoglio modicano che vive da oltre 40 anni a Torino, dove nel 1993 ha fondato e da allora dirige gli “Anno Domini Gospel Choir”; Serena Agosta, in arte Sciara, originaria di Scicli, che ha all’attivo tanti successi quali la partecipazione, in finale, a Sanremo, per la sezione «Area Sanremo» con il brano «Cosa resta» la pubblicazione del disco «All’inverso» ed altri 10 brani, attualmente, in cantiere, concerti e videoclip; la giovanissima cantante e vocal coach modicana, Chiara Provvidenza che ha iniziato ad essere conosciuta al grande pubblico quale concorrente del talent show «Amici di Maria De Filippi», diplomata con Lode in Canto Jazz e con numerose ed importanti collaborazioni in atto.

Tanti gli apprezzamenti e le attestazioni di stima e di affetto da parte del numeroso e partecipe pubblico presente.

Salva