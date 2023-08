Ecuador-Perù. Terremoto magnitudo 6.0 scala Richter

(gr) La costa meridionale dell’Ecuador e il nord del Perù sono stati scossi questo lunedì da un terremoto di magnitudo 6.0. Al momento non si segnalano vittime ma solo danni materiali ad edifici e infrastrutture pubbliche e private. L’Istituto Geofisico dell’Ecuador ha registrato la scossa alle 00:24 ora locale e il suo epicentro è stato localizzato a meno di 15 chilometri a ovest della città di Machala, capoluogo della provincia costiera di El Oro, al confine con il Perù. Il terremoto ha avuto origine a 30 chilometri di profondità ed è stato avvertito intensamente nelle vicine città ecuadoriane come Guayaquil, dove ha destato allarme con migliaia di persone scese in strada a causa del forte movimento ondulatorio provocato dal sisma. Da parte sua, l’Istituto Geofisico del Perù (IGP) ha registrato la scossa di magnitudo 5,6 e con una profondità di 58 chilometri che è stata avvertita con forza nella città peruviana di Zarumilla, situata al confine con l’Ecuador. L’Istituto Oceanografico e Antartico della Marina ecuadoriana (Inocar) ha specificato che il terremoto non aveva le condizioni per generare uno tsunami sulla costa ecuadoriana.

