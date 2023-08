A Marina di Ragusa mancano i medici

Marina di Ragusa si posiziona come una delle affascinanti destinazioni estive per il 2023 dimostrando il suo valore in una lista delle top 50 destinazioni per queste settimane “focose “ , stilata dal portale di prenotazione di case vacanze Holidu.

Però alla guardia medica della rinomata località marinara, dove gli abitanti in questo periodo tra residenti, turisti e vacanzieri arrivano a superare migliaia di presenze, mancano i medici. Come ormai risaputo l’Asp di Ragusa avrebbe voluto 40 medici per tenere aperti i dieci presidi su tutta la riviera Iblea . Tutto questo per alleggerire i pronto soccorso di Modica e di Ragusa sempre giornalmente sovraffollati. Ma al bando dell’Asp si sono presentati solo 3 medici. E quindi quelle che avrebbero dovuto essere guardie mediche turistiche sono guardie infermieristiche, con la presenza solo di una infermiera e dell’ambulanza. Questi presidi sono sempre molto utili ma non è possibile fare prescrivere dei farmaci o avere una assistenza immediata su un malore più o meno grave. Speriamo che a livello regionale si abbia coscienza di questo problema e lo risolvano al più presto.

Salva