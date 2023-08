La Spagna vince il Campionato del Mondo di Calcio Femminile ‘23

di Giannino Ruzza

La Spagna per la prima volta nella sua storia ha vinto il Campionato di Calcio Femminile 2023 battendo in finale l’Inghilterra per 1-0. Nonostante le coriacee inglesi avessero cercato di imbrigliare le trame delle avversarie, alla lunga le lusitane hanno gradualmente preso il controllo della partita segnando, a metà del primo tempo il gol della vittoria messo a segno da Olga Carmona. Nonostante il serrate finale del team britannico, la furie rosse hanno saputo mantenere una straordinaria compattezza difensiva, anche dopo il lungo recupero di ben 13’ concesso dal direttore di gara. La nona edizione della FIFA Women’s World Cup 2023, ha assegnato alla spagnola Salma Paralluelo il trofeo come miglior giovane calciatrice, e all’inglese Mary Earps il titolo di miglior portiere. La spagnola Aitana Bonmatí è stata scelta come miglior giocatrice del torneo (Pallone d’Oro) mentre la Scarpa d’Oro è andata alla giapponese Hinata Miyazawa (goleador del mondiale con cinque reti). La Spagna con questo successo consolida il suo valore nel mondo del calcio visto che si è consacrata anche campione del mondo under 17, under 20 impresa riuscita in precedenza solo al Giappone. Per le inglesi, campionesse d’Europa in carica, è stata la quinta partecipazione alla Coppa del Mondo, anche se il loro miglior risultato fino ad oggi è stato il terzo posto nell’edizione 2015. Nell’ultima Women’s Eurocup, invece, le Leonesse avevano sconfitto proprio la Spagna nei quarti di finale. La seguitissima nona edizione Coppa del Mondo di Calcio Femminile tenutasi per la prima volta in due paesi diversi: Australia e Nuova Zelanda, ha visto le forti vichinghe svedesi (favorite dai pronostici) che hanno avuto la meglio nella finale per il terzo posto dell’Australia per 2 a 0 con un rigore nel primo tempo messo a segno da Fridolina Rölfo e un altro nel secondo tempo da Kosovare Asllani che ha consentito loro di aggiudicarsi la medaglia di bronzo.

