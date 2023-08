Modica. Bambino trova portafogli e lo consegna ai carabinieri

Un bambino di sette anni, mentre era con il padre, ha notato un portafogli per terra, in Via Risorgimento a Modica. Lo ha preso e lo ha consegnato al padre affinchè lo consegnasse al proprietario. Denis Livia, insieme al papà Roberto, hanno verificato che all’interno, oltre ai documenti, c’era denaro e, dunque, si sono recati presso la locale Stazione carabinieri, I militari sono riusciti a risalire all’uomo che lo aveva smarrito, un turista milanese, che si è immediatamente recato in caserma per ritirarlo, ringraziando il minore ed il papà ed elogiando i modicani per l’onestà che dimostrano.

Salva