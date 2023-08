Lavoratori in nero scoperti a Modica, Pozzallo, Marina di Ragusa

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro ha sospeso l’attività e sanzionato i rispettivi proprietari di un panificio di Modica, dove è stato trovato un lavoratore impiegato in nero, di un ristorante di Marina di Ragusa, dove i lavoratori in nero accertati sono stati due, e di una gelateria di Pozzallo, dove uno dei dipendenti era stato impiegato in nero. La sospensione dell’attività imprenditoriale è un provvedimento che avrà effetto solo nel caso in cui i datori del lavoro non provvedano al pagamento delle relative sanzioni elevate per le violazioni in materia di sicurezza e per l’impiego della manodopera in nero.

Il bilancio dei controlli dei Carabinieri nel corso della settimana alle attività imprenditoriale si è sostanziato nel controllo di n. 31 posizioni lavorative (di cui n. 4 risultate, appunto, irregolari), la contestazione di sanzioni amministrative per un valore complessivo di quasi 22.000 euro e in oltre 11.000 euro di ammende elevate.

