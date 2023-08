Messico. Si corre ai ripari per l’arrivo dell’uragano Hilary

Le autorità messicane continuano ad esercitare attività preventive nei confronti della popolazione prima del passaggio dell’uragano Hilary, classificato di categoria quattro della scala Saffir-Simpson e si trova a circa 525 chilometri a sud-sud-ovest di Cabo San Lucas e 610 km a sud di Santa Faith. Il Segretario della Marina Militare (Semar) ha ordinato la chiusura dei porti nel Pacifico messicano per navi grandi e piccole, mentre in Baja California Sur il governatore Víctor Manuel Castro Cosío ha decido di sospendere le lezioni scolastiche pomeridiane ai livelli superiori nei cinque comuni dello stato. “Nelle prossime ore le fasce nuvolose del sistema provocheranno piogge puntuali intense (da 75 a 150 millimetri-mm) nelle regioni di Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa e Sonora; molto forte (da 50 a 75 mm) ad Aguascalientes, Chihuahua meridionale, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán e Zacatecas, e (da 25 a 50 mm) in Baja California”, ha avvertito l’entità messicana. L’agenzia ha anche indicato che le raffiche di vento raggiungeranno una velocità da 100 a 120 chilometri all’ora, con onde alte da cinque a sette metri sulle coste della Baja California Sur. Per le coste di Jalisco e Nayarit sono previsti venti con raffiche da 80 a 100 km/h e onde da tre a cinque metri. In Baja California, Colima, Michoacán, Sinaloa, Aguascalientes, Durango, Guanajuato e Zacatecas le raffiche oscilleranno tra i 60 e 80 km/h. Allo stesso modo, l’SMN ha riferito che, a causa delle condizioni meteorologiche per il passaggio di Hilary , potrebbero generate gravi danni a infrastrutture elettriche, causare frane, aumento del livello di fiumi e corsi d’acqua, straripamenti e allagamenti nelle aree dei suddetti stati. L’ente sta esortando la popolazione a prestare attenzione agli avvisi del Servizio meteorologico nazionale (SMN), alla Commissione nazionale per le acque (Conagua) e a seguire le raccomandazioni delle autorità statali e della Protezione civile. “Si raccomanda ai turisti e alla navigazione marittima precauzioni estreme per il forte aumento del moto ondoso” ha affermato i responsabili dell’Ente.

