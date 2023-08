Il 27 agosto la 34^ Sagra del pane e dei sapori Monterossani

Tutto pronto per la Sagra del pane e dei sapori monterossani edizione 2023. La tradizionale kermesse culinaria organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco si svolgerà domenica 27 agosto, con inizio alle 18,30, in piazza San Giovanni. Verrà distribuito pane casereccio di varie pezzature che sarà condito con olio, origano e pomodoro secco meglio conosciuto come u “capuliato”.

In più ci sarà la possibilità di degustare la pasta casereccia condita con legumi locali e cucinata da un gruppo di validi cuochi secondo le tradizionali ricette contadine. Il tutto bagnato da un buon vino locale. Alle 16 ci sarà la simpatica iniziativa “ Chef per un giorno”. Alle 18 per la gioia di tutti i bambini ci saranno i “ Gonfiabili”. Alle 21 spettacolo musicale a cura del maestro concertatore Umberto Terranova. La serata continuerà con il dj Antonio Buscema.

Salva