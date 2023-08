Meloni: cedimenti e sbavature stataliste…l’opinione di Rita Faletti

Dopo un anno di governo e un inizio promettente, caratterizzato da poche dichiarazioni e molti atti in netto contrasto con le posizioni e le promesse elettorali, quindi no all’antieuropeismo, no al sovranismo, no al blocco navale, no alla spesa pubblica incontrollata, sì alla cautela, Giorgia Meloni non ha saputo resistere al richiamo della foresta. Populismo e sovranismo hanno incrociato la strada intrapresa dal premier, non si sa se per cedimento alle pressioni di una classe politica stonata, incapace di seguire il tempo e l’andamento del direttore d’orchestra, o se per la difficoltà, comprensibile, di mettere d’accordo la volontà di soddisfare le richieste dei cittadini e la realtà. In mezzo, il complesso dell’underdog, il sentirsi assediata e l’esigenza di essere all’altezza. Un problema che la sinistra non ha, che Schlein non ha (“Io sono stata eletta e io decido”). A mio parere, in Giorgia Meloni c’è una quota di moralità assente in molti politici di destra e di sinistra, favoriti, i secondi, dalla tendenza ad essere visti come quelli “dalla parte dei più deboli”. Illusione ottica e ostinazione nella volontà di distinguere, quando ormai destra e sinistra sono definizioni vuote di significato. La politica, trasversalmente considerata, è tutto fuorché lungimiranza e disinteresse personale, chiara visione del presente e idea di futuro. Radicato, invece, l’impegno del politico a rendere perpetua la propria sopravvivenza in un mondo parallelo a quello della gente comune e in perpetua attesa di sconti e regalie. E’ il caso dei tassisti e dei balneari, due specie protette come il Gipeto, sia che governi la destra sia che governi la sinistra. Del resto, perché non concedere se torna utile? Così, le summenzionate categorie sono la spina nel fianco di Meloni che non sa che fare e rimanda dimenticandosi della libera concorrenza. Alla strategia del rimando, ha fatto ricorso anche quando si è trattato di nominare il commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna. Alla fine, ha affidato l’incarico al generale Figliuolo. Pressata dal perfido Salvini? Possibile. Eppure quando si trattò di ricostruire il ponte sul Polcevera le cose andarono diversamente. A quel tempo, però, il commissario era Giovanni Toti, il governatore di centro destra della Liguria. Fatto sta che la regione alluvionata è ancora in attesa dei soldi promessi dal governo, unici arrivati quelli della regione stessa. Tensione tra Bonaccini e Meloni che alle critiche del governatore reagisce piccata: “Abbiamo già stanziato 4,5 miliardi di euro”. Già, come se “stanziare” fosse sinonimo di spendere per riparare, ricostruire, mettere in sicurezza o come se volesse sottintendere: parlane con Figliuolo. Meloni sembra non ricordare che il generale è anche capo del Covi, il comando interforze che dirige e coordina tutte le operazioni militari in Italia e all’estero e del nuovo incarico piovutogli sulla testa, o meglio, assegnatogli intenzionalmente per evitare di conferirlo a Bonaccini (lo stesso Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia lo auspicava) non è in grado di occuparsi a tempo pieno, né può disporre del fondo direttamente. Nel duello sottotraccia con Salvini, la premier ha dovuto cedere, per aggiudicarsi poi una vittoria, questa volta duplice, superando a sinistra Salvini e tagliando l’erba sotto i piedi al Pd: se l’è presa con le banche, mettendo quasi tutti d’accordo. Ha estratto dal cilindro la tassa sugli extra-profitti bancari (la differenza tra gli interessi attivi e passivi). Riflesso populista? Sì. Incompetenza finanziaria? Sì. Ne sono prova gli applausi di Conte, che quando c’è da tirare su il pescato è ai primi posti, della sinistra di Schlein, che di tanto in tanto si concede ai suoi elettori e fan per stigmatizzare “queste destre”, endorsement della Cgil che estenderebbe la tassazione alle aziende farmaceutiche e alle multinazionali del web. Una tassa straordinaria “giusta”, che ha determinato il crollo dei nostri titoli bancari e il timore degli investitori internazionali che hanno visto nella manovra la conseguenza di una crisi economica. Un autogol che il giorno successivo si è tentato di ammorbidire riducendo la percentuale di tassazione, uno sgambetto ai risparmiatori, famiglie e imprese che hanno affidato i loro soldi agli istituti di credito e potrebbero trovarsi la sorpresa di una maggiorazione dei costi di commissione su conti correnti, mutui e prestiti. Valeva la pena? No. L’operazione, disapprovata da Forza Italia nel metodo, frutterà appena due miliardi. Da destinare a chi? Pare alle famiglie per aiutarle a pagare i mutui sulle prime case. Con quale criterio? Boh. Intanto, il risultato è stato un impatto negativo sull’intera economia, con il dubbio che questa tassa sia giudicata illegale dalla Corte costituzionale. Cara Meloni, non era Lei che diceva: “Lo Stato non rompa le scatole a chi vuol lavorare”?

