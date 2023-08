Modica. Consegna lavori di efficientamento energetico alla Comunità Alloggio per Portatori Handicap

Sono stati consegnati i lavori di efficientamento energetico alla Comunità Alloggio per Portatori di handicap, in via Sacro Cuore a Modica, nell’ambito del programma di Agenda Urbana. L’importo complessivo del progetto era di 369.060,51 euro e i lavori sono stati aggiudicati con un ribasso pari al 22,971% per un importo contrattuale di 212.331,06 euro. L’opera, è stata aggiudicata alla ditta EL.MI.AN Costruzioni srl. Si tratta di un intervento importante sia a livello strutturale che per il fine sociale che esso rappresenta. L’obiettivo, adesso, è terminare i lavori entro la prima settimana di dicembre, secondo cronoprogramma previsto. Da qui la scelta di non lesinare un giorno di lavoro, non perdendo così tempo prezioso per realizzare quelle che sono opere di enorme interesse per Modica.

Sin dal nostro insediamento, – ha dichiarato l’assessore Drago- non abbiamo minimamente interrotto la nostra azione amministrativa, nemmeno in questi giorni di metà agosto, proprio per dare spinta e impulso alla volontà che è quella di dotare Modica di una struttura dal valore sociale fondamentale. Come assessore, insieme a tutto l’ufficio tecnico, stiamo trattando con priorità massima i progetti avviati. I lavori, riguardano l’efficientamento energetico della struttura, per conseguire un notevole risparmio nella gestione dell’immobile. L’edificio, sarà riqualificato energeticamente, isolando le pareti verticali e il solaio di copertura, sostituendo gli infissi, coibentando i cassonetti non isolati. Anche in questo immobile saranno istallati l’impianto solare termico per la produzione di acqua calda, valvole termostatiche sui corpi riscaldanti e l’impianto fotovoltaico. Infine, saranno sostituiti i corpi illuminanti con fari a tecnologia LED.

