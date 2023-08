Scicli, lunedì movimentato. 22enne ruba auto e poi distrugge casa

Pomeriggio e nottata dalle sequenze piuttosto movimentate lunedì scorso, a casua di un 22enne sciclitano che, secondo una prima ricostruzione dei fatti ha rubato un’auto a Modica per darsi alla macchia. Il giovane, tossicodipendente, si recato a Cava d’Aliga ma è andato anche a Scicli, dove nell’abitazione dei suoi è andato ancora di più di matto ed in forte crisi di astinenza ha distrutto tutto quello che gli è capitato in mano. Danni agli arredi ed alle suppellettili dell’abitazione in cui il giovane vive. Sono intervenuti polizia locale e dopo anche carabinieri. Per il 22enne, per il quale stava maturando dapprima l’arresto non operato concretemente, è scattata successivamente la procedura del trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Solo alle 5 di stamattina il giovane ha fatto ingresso al reparto di psichiatria dell’ospedale Busacca che ha già lasciato per raggiungere a casa la famiglia dopo le cure del caso. Un agente della polizia locale è rimasto ferito, tant’è che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso: la prognosi è di dieci giorni. Un episodio dai momenti concitati, carichi di preoccupazione e di paura che il comando della Polizia locale di Scicli ha gestito con grande professionalità, che per fortuna non ha fatto registrare un bilancio più pesante.

