Pozzallo. Controlli abusivismo commerciale su aree pubbliche

L’iniziativa condotta e coordinata dai vertici delle Istituzioni locali: il Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Pozzallo Sottotenente Emanuela Vaio, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pozzallo Luogotenente Antonello Spadaro e il neo Comandante della Polizia Locale Commissario Pierluigi Cannizzaro.

I controlli sono stati svolti sul Lungomare Pietre Nere, dove militari della Tenenza di Pozzallo, unitamente al personale della Stazione Carabinieri di Pozzallo e agli operatori della Polizia Locale, hanno proceduto ad effettuare un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale.

La Guardia di Finanza ha eseguito controlli in materia fiscale e sull’esatto adempimento di quanto previsto dalle disposizioni in materia di sicurezza dei beni e dei prodotti commercializzati e offerti ai consumatori, elevando le specifiche violazioni.

I Carabinieri hanno effettuato il controllo sulla regolarità dei soggetti sanzionati mentre la Polizia Locale ha elevato sanzioni amministrative per abusivismo commerciale e relativi sequestri amministrativi dei prodotti in vendita.

