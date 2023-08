Sampieri. Lavoratori forestali antincendio replicano alle accuse

“Quando ci si trova di fronte a persone che con determinazione, impegno e dedizione si mettono al servizio della comunità e del territorio, anche in situazioni potenzialmente pericolose, bisognerebbe avere la decenza di dimostrare almeno una certa dose di riconoscenza, soprattutto se si ha l’onore di ricoprire incarichi istituzionali, piuttosto che avanzare critiche infondate al solo fine di guadagnare un’effimera visibilità alle spalle di donne e uomini coraggiosi.” Questo il commento dei lavoratori Forestali antincendio della Provincia di Ragusa, in merito alle polemiche sollevate da qualche esponente politico dell’area iblea, sull’intervento dei Vigili del Fuoco e delle squadre di volontari della Protezione Civile, sull’incendio verificatosi il 6 agosto scorso a Sampieri. Riteniamo – proseguono i lavoratori Forestali – che si tratta di polemiche sterili che rischiano solo, anche se siamo certi che non accadrà, di demoralizzare i valorosi uomini e donne che operano nelle operazioni di spegnimento degli incendi. Siamo consapevoli – proseguono i lavoratori Forestali – dell’importanza del lavoro svolto dai Vigili del fuoco, che con valore hanno contrastato l’incendio di interfaccia grazie anche al supporto dei volontari della Protezione civile, continuando una collaborazione che vede uomini e donne operare fianco a fianco indipendentemente dalla divisa indossata e che di certo non lascia alcuno spazio a futili polemiche.

Il lavoro e l’impegno garantito in ogni occasione dal personale antincendio del Corpo Forestale della Regione Siciliana, nella prevenzione degli incendi boschivi – continuano i Forestali – ha un valore straordinario, per le situazioni di pericolo nelle quali operano. Questo non deve però esimere le istituzioni dal mettere in campo tutti gli strumenti possibili e disponibili per garantire la massima operatività: ecco perché è inaccettabile che vi siano polemiche strumentali. Il protocollo d’intesa – chiariscono i Forestali – impegna le istituzioni a collaborare nelle attività di prevenzione e lotta attiva ai roghi sul territorio dell’Isola. Sul rogo di Sampieri – ribadiscono i Forestali Iblei – è opportuno chiarire che, non sono stati gli uomini di terra ad avere ragione sulle fiamme, bensì, è stato necessario il richiamo dell’intervento aereo con due mezzi Canadair CL-415 e un elicottero S-64, per circoscrivere l’incendio ed avere ragione sulle fiamme. In ultimo, ci preme ricordare che, l’accordo quadro in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, chiarisce le competenze relative alle operazioni di spegnimento nel caso di incendi di interfaccia. Nel caso in cui i roghi minaccino prevalentemente l’ambiente, la direzione e il coordinamento delle operazioni spetti al Corpo Forestale, mentre spetti ai Vigili del Fuoco, nel caso in cui sia più elevato il rischio per la popolazione. Per correttezza e onore di verità, l’incendio che si è sviluppato domenica 6 agosto nel borgo di Sampieri, non era boschivo, ma aveva tutte le caratteristiche di un incendio nelle aree di interfaccia urbano-rurale, ergo, la prevenzione e l’estinzione dell’incendio è stata affrontata con l’impostazione tecnica dell’incendio civile, proprio per la contemporanea presenza di manufatti civili, pali e fili di corrente elettrica, terreni agricoli e villaggi turistici. E’ opportuno precisare che, la SAB Scicli, arrivata sul luogo dell’incendio alle 15:45 a supporto dei Vigili del Fuoco, non ha potuto partecipare alle operazioni di spegnimento, per la contemporanea presenta di manufatti civili, pali e fili di corrente elettrica. Per tali motivazioni – concludono i lavoratori Forestali – riteniamo di non meritare simili offese e restituiamo al mittente le critiche grottesche e fuori luogo che ci sono piovute addosso, circa “l’inefficienza del servizio antincendio del Corpo Forestale della Regione Siciliana”.

Toglieteci tutto, ma non ci toglierete la dignità!”

