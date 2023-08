Marina di Modica, colpo di sonno. 19enne capotta con l’auto

Poteva finire peggio per un bagnino 19enne modicano, che per un colpo di sonno, ha perso stamattina il controllo della propria autovettura, una Toyota, sulla SP 66 Sampieri-Marina di Modica. Il giovane, probabilmente per la stanchezza accumulata in questi giorni, è finito con l’auto fuori strada, poi ha abbattuto alcuni paletti di recinzione di un terreno e si è ribaltato. Scattati i soccorsi, il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Modica dal 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. La vittima, fortunatamente, ha riportato lievi ferite.

