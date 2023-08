La comunità giarratanese celebra il Patrono San Bartolomeo

La comunità giarratanese celebra il proprio Patrono San Bartolomeo. Mercoledì 16 agosto parte il programma dei festeggiamenti ricco di eventi molto significativi. Già a partire dalle 17 quando il gruppo Tamburi di Giarratana aprirà i festeggiamenti in onore del santo patrono sfilando lungo il corso XX settembre con esibizione in piazza San Bartolomeo. Alle 17,15 recita del Rosario nella chiesa di San Bartolomeo apostolo. Alle 17,45 un momento speciale con l’inaugurazione del nuovo impianto campanario e del restauro della campana grande dedicata a San Bartolomeo. Alle 18, accompagnata dal suono del nuovo inno al santo patrono, ci sarà la discesa del simulacro di San Bartolomeo dalla cappella dell’altare maggiore, annunciata dal suono a festa delle campane e dallo sparo di 24 colpi a cannone. Alle 19, nella chiesa di San Bartolomeo, la solenne celebrazione eucaristica in onore dello Spirito santo presieduta da padre Alessandro Genovese, parroco della chiesa Madre San Bartolomeo apostolo di Floridia con la partecipazione della comunità parrocchiale. Alle 21, in piazza San Bartolomeo, l’esibizione dell’Hottanta live band in concerto a cura di Eventi Di Vini. Giovedì, invece, alle 18, al campetto sportivo Piero Garaffa, si terrà la decima edizione del torneo di San Bartolomeo, notturna di calcio a cinque. Le iscrizioni si chiuderanno quest’oggi. “Celebrare la solennità di San Bartolomeo apostolo, patrono della nostra comunità giarratanese – afferma il parroco, il sacerdote Francesco Mallemi – è una occasione non solo per gioire attorno al nostro santo per avere detto di “sì” a Dio, ma diventa anche per noi una opportunità per imitarlo. “

