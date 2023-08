Fdi Ragusa. Simone Di Quattro vicesegretario cittadino

Il neosegretario cittadino di Fratelli d’Italia Ragusa, Luca Poidomani, è già pronto a tracciare le linee guida della sua azione a cominciare dalla nuova stagione politica che prenderà il via a settembre. Nel corso della riunione di circolo che sarà programmata proprio in questo periodo, Poidomani indicherà i responsabili dei dipartimenti e delle aree tematiche. Ha già individuato, invece, Simone Diquattro, responsabile di Gioventù nazionale, per il ruolo di vicesegretario cittadino. “La ritengo una figura complementare con il mio incarico – chiarisce Poidomani – e che ci consentirà di tenere la barra dritta rispetto al percorso che intendiamo programmare per la nostra città e che dovrà fare emergere le peculiarità della politica di Giorgia Meloni nel nostro ambito locale”. Tra l’altro, proprio assieme a Diquattro, accompagnato anche dal consigliere comunale di FdI Rocco Bitetti, il segretario Poidomani ha reso, nei giorni scorsi, una visita di cortesia al sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, con l’obiettivo di allacciare rapporti di bon ton istituzionale in vista dell’attività che la segreteria cittadina di Fratelli d’Italia sarà chiamata a svolgere. “E, a proposito di segreteria – continua Poidomani – avremo presto modo di confrontarci al nostro interno per definire con la dovuta determinazione i programmi che dovranno caratterizzare la nostra azione politica per la città di Ragusa. Sono molto fiducioso sul fatto che sarà un grande entusiasmo ad animarci e a indirizzare, con la massima responsabilità, la creazione di una progettualità specifica per il capoluogo ibleo”.

Salva