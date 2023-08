La mezz’ala Guerriero un altro under in forza al Ragusa Calcio

Un giovane talento in forza al Ragusa calcio. E’ il classe 2005 Antonio Guerriero, originario di Augusta, mezz’ala di cui si dice un gran bene. Proveniente dal Real Siracusa, con cui ha giocato nella scorsa stagione in Eccellenza, Guerriero sta facendo molto bene in questa fase di avvio della preparazione atletica. “Mi sto trovando molto bene – sottolinea – grazie allo staff tecnico e al mister in particolare, oltre che agli altri miei compagni di squadra. Diciamo che il gruppo è un bel mix tra giocatori d’esperienza e giovani di belle speranze che sicuramente potrà fare molto bene rispetto agli obiettivi prefissati dalla società. Per quanto mi riguarda, cercherò di lavorare al massimo sapendo che ho moltissimo da imparare. Ed è chiaro che non voglio deludere chi si aspetta qualcosa da me. Servirà la massima determinazione per puntare il più possibile a migliorarsi. Ed è una cosa che voglio fare per il Ragusa e per me”.

