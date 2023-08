Sampieri. Operazione San Lorenzo, la prevenzione ha funzionato

L’appello ha funzionato.

Forse anche per merito delle tartarughe, che nelle spiagge sciclitane hanno deposto le loro uova.

Pochissimi bivacchi nella notte di san Lorenzo lungo le spiagge di Scicli, il Comune con la costa più estesa, che consta di 4 borgate rivierasche e venti chilometri di waterfront.

Polizia Locale e protezione civile hanno presidiato gli accessi ai lidi facendo opera di dissuasione preventiva nei confronti di quanti avevano intenzione di piantare le tende e accendere falò.

Stamani all’alba una grande operazione di pulizia degli arenili (per la verità versavano in condizioni accettabili) ha permesso di rendere accogliente la mattinata al mare per i bagnanti.

Il presidio di tutela del litorale sciclitano sarà replicato il 14 agosto.

