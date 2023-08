Ragusa, galà di beneficenza dei Lions per il Burkina Faso col Governatore Daniela Macaluso

Nella suggestiva cornice del Castello di Donnafugata si è svolto il 10 agosto in occasione della “notte di san Lorenzo” il tradizionale “galà di beneficenza” organizzato dal Lions Club Ragusa Host in collaborazione con i Lions club della circoscrizione Ragusa ed altri tredici Lions club del sud est Sicilia . Ad accompagnare l’evento la musica del trio “Red Shoes” a cui è seguito il ballo con la voce di Giorgio Giacchino. Finalità della serata una raccolta fondi per il progetto integrato per il villaggio di Godyr in Burkina Faso . Si tratta di un villaggio di duemila abitanti di cui la metà sono minorenni e dove i Lions italiani stanno realizzando delle strutture per portare acqua potabile, orti irrigui e ampliamento della scuola e fornitura di materiale didattico ed igienico sanitario ai bambini. Inoltre si stanno organizzando forniture di occhiali usati rigenerati e farmaci per i bambini e le loro famiglie . Si tratta di un progetto che vede coinvolte quattro organizzazioni dei Lions italiani operanti in Burkina Faso: MK Onlus (di cui è vice presidente il ragusano Biagio Ciarcià), Fondazione Centro Raccolta Occhiali Usati, associazione “i Lions italiani con i bambini nel bisogno” e associazione “acqua per la vita”. All’evento, in cui erano presenti oltre trecento persone, è intervenuto il Governatore Daniela Macaluso che ha evidenziato l’importanza del servizio che i Lions stano realizzando per i bisogni dello stato del Burkina Faso. Ad aprire il Galà il presidente del Lions club Ragusa Host Biagio Ciarcià. Dopo il saluto del sindaco di Ragusa Peppe Cassì sono seguiti gli interventi di Michele Giannone, Governatore del Distretto IA1 (Torino , Novara, Aosta, Verbania) e rappresentante della onlus “i Lions italiani con i bambini nel bisogno” e di Mauro Imbrenda, secondo vice Governatore del Distretto IA3 e presidente della Fondazione CentroItaliano Lions Raccolta Occhiali Usati. Presenti il PDG Vincenzo Spata, il presidente di Circoscrizione Ragusa Melania Carrubba, il presidente di zona 21 Adriano De Nicola, componente il Direttivo della Fondazione Raccolta Occhiali Usati Eloisa Amarù, e numerosi officers del distretto 108Yb Sicilia. I Lions club patrocinatori dell’evento sono stati: Ragusa Host , Vittoria, Modica, Scicli Plaga Iblea, Comiso Terra Iblea, Ragusa Monti Iblei, Ragusa Valli Barocche, Siracusa Host, Siracusa Eurialo, Augusta Host, Siracusa Archimede,Noto, Floridia Val d’Anapo, Palazzolo Acreide, Caltagirone, Gela Host, Niscemi, Del Golfo di Gela, Gela Territorio Ambiente Cultura, Catania Gioeni. Altri Lions club che hanno inviato contributi con i loro soci sono stati Agrigento Valle dei Templi, Aragona Zolfare, Catania Val Dirillo, Mazzarino, Milano Arco della Pace.

