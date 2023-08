Incidente a Vittoria: Smart contro minicar, quattro feriti

Scontro tra una Smart e una minicar a Vittoria: quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto la scorsa notte nella centralissima via Roma, ad angolo con via Giovan Battista Iacono.

In seguito al violento impatto la Smart è finita su alcune auto parcheggiate. I due mezzi sono andati distrutti, tra i feriti c’è anche una minorenne. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato i giovani in ospedale con codice giallo. Gli agenti dell’Infortunistica hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le indagini sono in corso.

