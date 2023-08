Marina di Modica. Appicca incendio, deferito in stato di libertà

In questo delicato periodo dell’anno in cui imperversano roghi ed incendi, sempre più sovente di vaste proporzioni, riveste nodale importanza l’attività di prevenzione, ancor prima di quella repressiva, svolta dalle diverse forze di polizia. A tal proposito i Carabinieri della Stazione di Marina di Modica, hanno denunciato a il soggetto ritenuto responsabile dell’incendio avvenuto nella mattinata di lunedì 7 agosto presso la Contrada Ciarciolo di Marina di Modica dove poco prima era divampato un incendio, tempestivamente domato dai Vigili del Fuoco. I militari dell’Arma a seguito di una serie di accertamenti, approfondimenti investigativi e grazie al prezioso aiuto di alcuni testimoni hanno appurato l’origine dolosa delle fiamme riuscendo finanche ad individuare il presunto autore del reato. Le indagini, condotte con estrema rapidità e precisione, hanno portato, nel giro di pochi giorni, alla denuncia in stato di libertà di un 37enne modicano, bracciante agricolo, incensurato, proprio per il reato di incendio. Le fiamme hanno interessato un’area di circa 1000 metri quadrati e fortunatamente non hanno avuto il tempo di provocare danni alle vicine abitazioni o, ancor peggio, di causare feriti.

