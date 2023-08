Nuova rete viaria a Modica. Spadaro chiede una rotatoria

Ritenuto il volume di traffico automobilistico che insiste quotidianamente su Via della Costituzione a Modica, destinato ad aumentare quando si aprirà il tratto autostradale Ispica-Modica e che, nonostante antiche previsioni progettuali, non si mai realizzata la rotatoria all’altezza della intersezione di Via della Costituzione con Via Alberto Portogallo e la Consorziale Cava Gucciardo persistendo, quindi, un limite di circolazione data la presenza di esercizi commerciali molto frequentati a ridosso di dette intersezioni e pericoli per i pedoni che intendano raggiungere a piedi i menzionati esercizi commerciali, il consigliere comunale Giovanni Spadaro, chiede di sapere se il progetto di realizzazione della rotatoria sia ancora in essere e i relativi tempi tecnici di messa in opera. “In alternativa – dice ho chiesto di sapere se Amministrazione Comunale, data la presenza di lavori di ampliamento della sede stradale nel tratto rotatoria via Sorda Sampieri- rotatoria via Modica- Scicli, non intenda realizzare anche una rotatoria anche all’altezza degli svincoli via Cava Gucciardo e via Portogallo la cui utilità, per non dire esigenza, è palese”.

