Ispica. Sabato sera al Parco Forza concerto di Giovanni Caccamo

Continuano le iniziative e le grandi serate di spettacolo in occasione della riapertura del Parco Archeologico della Forza di Cava d’Ispica.

Domani sera, con inizio a partire dalle ore 21, avrà luogo nel suggestivo spazio allestito di fronte all’ex Macello, l’attesissimo concerto del cantautore siciliano Giovanni Caccamo.

Nato a Modica, dopo la maturità presso il Liceo Scientifico Statale E. Fermi di Ragusa, si iscrive alla Facoltà di Architettura al Politecnico di Milano. Parallelamente, nel 2009 inizia la sua esperienza in Rai nel cast del programma Music Gate, prodotto da Rai Ragazzi e Antoniano.

Alla fine del 2011 con il brano Mezze verità, arriva tra i 60 finalisti di Sanremo Social, selezione per entrare nella categoria “Nuove Proposte” della 62ª edizione del Festival di Sanremo.

Nell’estate del 2012 incontra Franco Battiato che lo sceglie per aprire i concerti del suo tour Apriti Sesamo e delle date speciali Franco Battiato feat. Antony and the Johnsons.

Nel 2015 partecipa alla 65ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e vince nella sezione “Nuove Proposte” con il brano Ritornerò da te; inoltre vince il Premio della critica “Mia Martini”, il Premio “Emanuele Luzzati” e il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla”.

Dopo alcune incursioni in radio come speaker ed in tv come presentatore e tutor nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”, torna a Sanremo, in gara nel 2018 e in qualità di ospite nel 2019.

Nel 2021 esce “Parola”, il quarto album di inediti, con la partecipazione di Willem Dafoe, Patti Smith, Jesse Paris Smith, Liliana Segre, Aleida Guevara, Michele Placido, Beppe Fiorello e una registrazione d’archivio di Andrea Camilleri.

Nel 2023, con Leonardo Milani, ha firmato la colonna sonora del film Stranizza d’amuri.

