Ragusa. Voucher dedicati ai minori che svolgono attività sportiva

“La Regione Siciliana ha messo a disposizione dei voucher dedicati ai minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni che svolgono attività sportiva e fanno parte di nuclei familiari con Isee non superiore a 12 mila euro annui”. A comunicarlo è l’assessore allo Sport Simone Digrandi il quale sottolinea che “il voucher, di 50 euro mensili per ogni soggetto richiedente, potrà essere utilizzato esclusivamente per l’iscrizione e la partecipazione alle attività sportive delle associazioni e società dilettantistiche con sede legale in Sicilia, affiliate a federazioni sportive o enti riconosciuti dal Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) oppure dal Cip (Comitato italiano paralimpico) che hanno partecipato precedentemente all’avviso pubblico e che sono presenti nell’elenco allegato al bando”.

La domanda per accedere al beneficio dovrà essere presentata entro il 15 agosto 2023.

Il decreto con l’elenco delle associazioni e società dove si può utilizzare il voucher e la modulistica necessaria per usufruirne si trova al link:

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/servizio-5-ddg-n1761-182023?fbclid=IwAR3AFrhIs3RNAnX7yZM8kkiV-g5Db706dQI1YCj6ziyLT71lBuiP1sNajzU_aem_Ab-jRjU4Dl_isxMJ3xg0ncvFOKw46ylc3x0hBwl0ZRjdMT53Fre-wsOSL-R-8VbNnjI

La procedura per l’ottenimento del beneficio è la seguente:

il genitore/tutore che vuole richiedere la misura per i propri figli deve compilare l’allegato 1 e presentarlo alla società o associazione organizzatrice dell’attività sportiva; quest’ultima attraverso l’allegato 3 comunicherà alla propria federazione di riferimento l’apertura del voucher e gli estremi bancari per riceverne l’importo.

