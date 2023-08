Consiglio comunale a Vittoria, Fratelli d’Italia: “Votato contro riequilibri di bilancio”

Nell’ultima seduta del civico consesso il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Vittoria ha votato contro l’atto dell’amministrazione riguardante i riequilibri di bilancio. I consiglieri hanno motivato il loro diniego con una nota nella quale esplicitano la netta contrarietà alla linea politica e alla gestione finanziaria dell’amministrazione Aiello.

“Abbiamo voto contro poiché non condividiamo nulla della linea amministrativa del sindaco Aiello e della sua compagine. Il fallimento di questa amministrazione è sotto gli occhi di tutti e dinanzi a un atto politico della giunta abbiamo espresso a chiare lettere il nostro dissenso poiché Vittoria sta andando precipitosamente verso il baratro”.

“Abbiamo a più riprese denunciato i fallimenti di Aiello anche con denunce in procura. Basti pensare all’utilizzo dei soldi pubblici dell’amministrazione e ai casi degli affidamenti diretti sempre alla stessa azienda per il servizio idrico, alla delibera “fantasma” relativa ai lavori di piazza del Popolo, al fiume di denaro speso per radere al suolo il verde pubblico, alla gestione disastrosa della differenziata che ha portato a un aumento dei costi”, aggiungono i consiglieri.

“Infine il parere dato dai revisori sugli equilibri di bilancio certifica che non vi era alcun rischio legato al regolamento sullo stralcio. E ciò, di conseguenza, certifica il fatto che il sindaco, sul tema, abbia fatto puro terrorismo mediatico”.

Salva