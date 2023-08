Povertà educativa, a Scicli un finanziamento di 48 mila euro

Il Comune di Scicli è risultato beneficiario, in qualità di partner, di un finanziamento per il contrasto della povertà educativa per un importo di 48 mila 300 euro.

Il finanziamento è stato ottenuto nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Componente 3 Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore – finanziato dall’Unione Europea- NextGenerationEU- annualità 2023.

A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Causarano.

Si tratta di fondi per l’equipe psico-sociale, grazie a cui saranno svolte attività di contrasto alla povertà educativa di bambini di età compresa fra i 5 e i 10 anni residenti nel territorio di Scicli. La misura intende attivare specifici progetti condotti da enti del Terzo Settore finalizzati a coinvolgere minori nelle fasce 5-10 anni che versano in situazione di disagio o a rischio devianza. Il progetto prevede la realizzazione di interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa, attraverso il potenziamento dei servizi socioeducativi a favore dei minori. Il Comune è partner del Consorzio sociale Martin Luther King di Firenze, della Casa delle Culture Mediterranean Hope e dell’istituto Don Milani di Scicli.

