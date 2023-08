23 milioni per la Sanità Iblea dal PNRR (salvo complicazioni)

Per la sanità iblea sono in arrivo 23.266.992 di euro dal PNRR per la realizzazione di svariate infrastrutture su tutto il territorio provinciale. Sono progetti in stato già avanzato che dovrebbero concretizzarsi nei prossimi mesi. “Il condizionale è d’obbligo- precisa l’onorevole Ignazio Abbate – perché arrivano voci non proprio confortanti da Roma circa l’utilizzo dei fondi del PNRR. Se confermate porterebbero alla perdita di gran parte di essi e al conseguente annullamento di contratti anche già stipulati per l’avvio dei lavori. Al momento voglio catalogare queste notizie come “voci di corridoio ” ma è chiaro che cercherò di saperne di più e di capire cosa c’è di vero. Ipotizzando la peggiore ipotesi (la perdita dei fondi) la Regione Sicilia deve avere pronto il piano B per portare a termine ugualmente questi progetti che sono di fondamentale importanza per la martoriata sanità siciliana. Potremmo attingere, per esempio, ai Fondi per lo Sviluppo e la Coesione ed utilizzarli per progetti già in essere e strutture già esistenti piuttosto che usarli per opere ancora da progettare. La mia è un’idea che condividerò con l’assessore Aricò nel malaugurato caso che non fosse possibile spendere i fondi del PNRR”. Nel dettaglio le opere finanziate nella sola provincia di Ragusa sono (tra parentesi il relativo finanziamento):

Casa della Comunità di Pozzallo € 153.810,00 (123.000,00)

Casa della Comunità di Acate € 927.152,55 (746.419,00)

Casa della Comunità di Santa Croce Camerina € 783.739,95 (746.419,00)

Casa della Comunità di Chiaramonte Gulfi € 1.481.492,25 (1.410.945,00)

Casa della Comunità di Vittoria € 1.235.306,10 (1.176.482,00)

Casa della Comunità di Giarratana € 783.739,95 (746.419,00)

Casa della Comunità di Ispica € 1.273.282,50 (1.212.650,00)

Casa della Comunità di Modica € 4.097.615,00 (4.097.615,00)

Casa della Comunità di Monterosso Almo € 2.317.775,60 (2.259.187,00)

Centrale Operativa Territoriale Ragusa € 173.075,00 (173.075,00)

Centrale Operativa Territoriale Modica € 173.075,00 (173.075,00)

Centrale Operativa Territoriale Vittoria € 173.075,00 (173.075,00)

Ospedale di Comunità di Ragusa € 2.461.092,86 (2.236.316,00)

Ospedale di Comunità di Scicli € 2.307.387,64 (2.216.318,00)

Ospedale di Comunità di Comiso € 2.334.102,19 (2.275.997,00)

A questi si aggiunge l’intervento di adeguamento sismico del Padiglione A del P.O. Busacca di Scicli per € 3.500.000,00 per cui esiste un formale impegno dell’assessorato a integrare l’insufficiente finanziamento di € 1.225.208,00 già previsto dal PNC (Piano Nazionale Complementare)

