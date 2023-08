Chiuso dalla polizia stabilimento balneare di Sampieri

Il Questore della Provincia di Ragusa, in esito all’istruttoria espletata dal personale in servizio presso l’Ufficio Polizia Amministrativa del Commissariato di Modica ed a seguito agli accertamenti effettuati congiuntamente al personale della Questura lo scorso giovedì, ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza dell’attività di ballo già rilasciata al titolare di uno stabilimento balneare di Sampieri, per la durata di 5 giorni.

Tale misura si è resa necessaria in quanto, a seguito delle attività di verifica del rispetto delle norme contenute nel Testo Unico delle leggi di P.S. è emerso che all’interno dello stabilimento venivano riscontrate violazioni ad alcune delle prescrizioni previste nella licenza del Questore ed in particolare l’assenza del titolare, la presenza all’interno di un numero superiore di persone rispetto alla capienza massima consentita, la mancata delimitazione dell’area destinata al ballo e la mancanza di idonea strumentazione per i conteggio degli avventori per il rispetto del limite massimo di capienza consentito.

Le verifiche a cura delle Forze dell’Ordine sono finalizzate, oltre che al rispetto della legge e delle prescrizioni imposte dai titoli autorizzatori, anche a tutelare l’incolumità degli avventori nei casi in cui il limite di capienza sia superiore a quello consentito.

I controlli alle attività commerciali della provincia proseguiranno, così come condiviso in Prefettura in sede di riunioni del Comitato provinciale per l’ ordine e la sicurezza pubblica ed in attuazione a quanto pianificato in sede di Tavolo tecnico tenutosi in Questura, verranno effettuati specifici servizi di prevenzione, controllo e vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, anche per le verifiche sulle emissioni sonore e la mescita di bevande alcoliche vietate ai minori, che vedranno anche l’impiego coordinato di pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali.

