Nasce il gruppo “Vittoria e Scoglitti punto a capo”

Sul solco del progetto civico acatese, che ha premiato il gruppo guidato dal sindaco Gianfranco Fidone, nasce anche a Vittoria e Scoglitti il gruppo “Punto, a capo” che si costituisce con un direttivo composto da Antonio Prelati, Biagio Cirica e Toti Miccoli.

“Sono molto felice che anche a Vittoria – spiega Gianfranco Fidone – si sia instillata quella voglia di cambiamento, di unione tra cittadini, categorie e professionisti per cercare di guardare al futuro della città con ambizione e speranza. Il paradigma Acate, quindi, si sta espandendo proprio perché i cittadini – al di là degli steccati ideologici – cercano nella politica locale qualcuno che rappresenti le loro istanze, i problemi del quotidiano e che abbia una visione di prospettiva. Il grande lavoro in atto ad Acate è l’inizio di un processo nuovo e sono certo che il direttivo vittoriese, composto da tre persone appassionate e valide, saprà aggregare e unire”.

“Nella società attuale – spiega il direttivo di Vittoria e Scoglitti “Punto a capo” – non possiamo restare spettatori di scelte altrui, spettatori dello scollamento sempre più evidente tra istituzioni e cittadini. Quindi, con grande entusiasmo, abbiamo deciso di metterci la faccia e proporre soluzioni e progetti per una città – una delle più importanti dell’Isola – che merita di essere ambiziosa. Acate l’ha dimostrato: i cittadini vogliono guardare al futuro, vogliono la freschezza delle idee, vogliono nuovi interpreti. E noi vogliamo mettere le nostre competenze e la nostra passione al servizio di Vittoria e Scoglitti. Dietro di noi c’è già un gruppo eterogeneo che vuole costruire il futuro e siamo certi che a breve non mancheranno importanti adesioni”.

Salva