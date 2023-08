Vacanze agli “sgoccioli” per l’Avimecc Volley Modica

Tra poco più di quindici giorni l’Avimecc Volley Modica tornerà a lavoro per preparare il prossimo campionato di serie A3 di pallavolo.

Vecchi e nuovi, infatti, si ritroveranno per riprendere confidenza con le sedute di allenamento che serviranno per mettere “benzina” alle gambe per una stagione che si annuncia molto impegnativa e faticosa. Per questo motivo, le otto settimane che separeranno i biancoazurri dallo start del campionato saranno importanti per non farsi trovare impreparati durante la stagione,dove sarà importante mantenere una condizione fisica ottimale.

Coach Enzo Distefano e il suo staff, dunque avranno un compito determinante soprattutto alla ripresa degli allenamenti dopo un periodo di quasi inattività da parte degli atleti che si stanno godendo le vacanze prima di riprendere a lavorare.

A spiegarci quello che attende la formazione modicana è il preparatore atletico dei “Galletti”, Emanuele Cappello, che avrà un ruolo importantissimo soprattutto all’inizio della preparazione, dove avrà il compito di “riavviare” i motori degli atleti biancoazzurri.

“I due mesi di preparazione che affronteremo prima dell’inizio del campionato di serie A3 – spiega Emanuele Cappello – saranno importanti per preparare la stagione. Per avere un quadro completo di tutti gli atleti che inizieranno a lavorare con il nostro staff, appena si sono chiusi gli accordi ho contattato ogni singolo giocatore per capire più o meno in quali condizioni fisiche inizieranno la preparazione. Devo dire che nessuno di loro durante la pausa estiva è rimasto fermo e con ognuno di loro abbiamo deciso alcuni allenamenti da fare per cercare di avere una squadra quanto più omogenea sin dal primo giorno di lavoro. È chiaro che insieme al dottor Giovanni Aprile faremo dei test per capire le condizioni di tutti e avere una base di partenza su cui lavorare. Con noi ci sarà anche un nutrizionista che seguirà l’alimentazione di ogni atleta. I primi giorni di lavoro – continua – serviranno per far smaltire le “tossine” estive. Alterneremo sedute di aerobica con allenamenti in piscina e lavoro sulla sabbia in condizioni di equilibrio precario e punteremo anche sulla prevenzione, ma non mancherà il lavoro di forza con sedute di allenamento in sala attrezzi. Il campionato di serie A3 è un campionato molto impegnativo a livello fisico e una buona preparazione servirà per mettere “benzina” sulle gambe che dovranno rispondere bene dall’inizio alla fine. Noi – conclude Emanuele Cappello – faremo del nostro meglio per permettere agli atleti di poter rendere sempre al massimo in modo tale da poter ripagare la fiducia che la dirigenza ha riposto in loro”.

