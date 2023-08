Sorsi di Barocco modicano con Ramaddini per “Calici di stelle 2023 in tour“

Sorsi di Barocco Modicano con i vini Ramaddini, azienda che ha fatto della sostenibilità il suo punto di forza, per l’atteso appuntamento più amato dai wine lovers,

“Calici di Stelle 2023” promosso ed organizzato dal Movimento del Turismo del Vino.

Carlo Scollo e Francesco Ristuccia, fondatori e proprietari di Vini Ramaddini, hanno scelto di andare “in tour”, venerdì 12 agosto dalle 21,00 con i loro calici bio alla ri-scoperta di uno dei luoghi più suggestivi della Contea di Modica, l’Ente Liceo Convitto.

Il maestoso palazzo sito su una collina nel centro della Città Capitale del Barocco e del Cioccolato Igp Sicilia, è un ex convento dedicato ai Santi Anna e Calogero. Costruito nel 1639 è uno scrigno di tesori nascosti.

“Non lavoriamo solo per produrre vini biologici di qualità. – spiega Carlo Scollo agronomo di professione, vignaiolo per passione – ma amiamo accogliere gli appassionati del buon bere attratti dalle bellezze della Sicilia. Siamo convinti che il vino, con la sua storia, il suo messaggio di condivisione, è l’ambasciatore ideale per esprimere i valori di un territorio”.

Prestigiosa istituzione, l’Ente Liceo Convitto, mantiene ancora oggi un grandissimo valore sociale e culturale, che solo in parte si esaurisce nel valore artistico del complesso architettonico e della chiesa. Il chiostro interno è uno degli elementi più suggestivi e affascinanti, ed è ancora oggi fruibile. Girando tra gli archi del portico è come essere catapultati nel Seicento, quando Modica era capitale della Contea e le istituzioni religiose avevano un posto di rilievo nella vita pubblica della città. All’interno del complesso vi è infatti ancora la biblioteca, l’archivio di Stato e la chiesa.

Nella serata di venerdì 12 agosto, in occasione di “Calici di Stelle 2023 in tour” sarà possibile ammirare ed effettuare una visita allo straordinario Crocifisso ligneo del 1638, opera d’arte di pregiato valore, custodito all’interno dell’Ente Liceo Convitto. Il restauro è stato possibile grazie alla donazione di Laura Casiraro, sensibile educatrice e amante dell’arte.

“La serata del 12 agosto sarà all’insegna della Bellezza- afferma Francesco Ristuccia, anche lui agronomo e vignaiolo- nel senso più ampio del termine. Il vino è sicuramente un volano per attrarre il turista moderno sempre più attento ad una proposta qualitativa che abbraccia arte, cultura, sapori che si intrecciano alla tradizione e a quel fare artigiano tipico della Sicilia dei piccoli centri”.

Dal 2003, Vini Ramaddini “declina” nei calici, coltura e cultura sublimando il terroir in cui vive, nell’areale di Marzameni, con dedizione, passione per vini autentici, senza alterazioni perchè coltivati con pratiche vitivinicole all’insegna dell’artigianalità e del ritmo della natura. Vini pluripremiati come il Patrono DOC Noto Nero d’Avola Riserva, medaglia d’oro al Concours Mondial de Bruxelles 2023, sul gradino più alto del podio in uno dei concorsi vinicoli più rinomati al mondo. Il clima, le caratteristiche del suolo e la biodiversità sono “raccontati” nelle etichette delle quattro linee dell’azienda, veri protagonisti di “Calici di Stelle in tour 2023”.

Il felice connubio tra i vini Ramaddini ed il ritmo della Live Music di Armata Brancaleone Band, con il loro mix di gioia e spensieratezza, sarà l’espressione di vera di convivialità tra gli archi dell’antico chiostro dove si brinderà e si danzerà fino a rendere la notte giovane. I buongustai saranno deliziati dalle proposte gastronomiche e live cooking di Prima Classe per un’esperienza multisensoriale dove anche il cibo diventa arte, espressione di storia e tradizione

