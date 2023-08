Modica. Inaugura la mostra del Maestro Francesco Testa

Pittore, ma non solo. Francesco Testa è anche artista, cesellatore, artigiano, orafo e si muove con agilità in tutti i campi. “L’essenza dell’anima” è il titolo della mostra dedicata all’artista avellinese di Atripalda presso la Casa Museo “Salvatore Quasimodo” che sarà inaugurata venerdì 4 agosto alle 18 in Via Posterla 84 nel centro storico di Modica. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco, Maria Monisteri, amministratori ed esponenti del mondo della cultura. La presentazione dell’artista è a cura dell’Associazione Proserpina. La mostra sarà visitabile fino al 31 agosto negli orari di apertura della casa Museo ed è stata promossa grazie al Patrocinio del Comune di Modica e di Atripalda e con il sostegno del figlio del Nobel, Alessandro.

