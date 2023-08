Il Santa Croce calcio va in ritiro e inizia a sudare

Prima giornata di ritiro per il Santa Croce calcio che sotto lo sguardo attento di mister Angelo Galfano, ha iniziato a muovere i primi passi. Dopo i convenevoli saluti della dirigenza biancazzurra, il numeroso gruppo di giocatori ha iniziato a sudare in vista dell’inizio della stagione agonistica. Capitan Salvo Ravalli da vero leader, ha svolto la parte del padrone di casa, cercando di fare inserire i nuovi giocatori nell’ambiente del Cigno.

Nel gruppo si sono visti anche i nuovi acquisti Diara e Balba che nella piccola sgambata, a fine allenamento, si sono fatti notare per le loro ottime qualità tecniche. Tanti, anche, i giocatori in prova e, soprattutto, tanti giovani promettenti, fra cui il giovane talentuoso, santacrocese doc, Salvatore Parisi, classe 2008 che nonostante la giovane età sta lavorando sodo per stupire mister Galfano e convincerlo a concedergli spazio nella rosa della prima squadra.

A confermare quanto il Santa Croce dì questi tempi sia un cantiere aperto, nei prossimi giorni arriveranno altri giocatori in prova che verranno visionati attentamente da mister Galfano e dal suo staff.

Di seguito il commento del vicepresidente Marco Messina:

“Oggi pomeriggio abbiamo iniziato una nuova stagione e a nome della società ho dato il benvenuto a tutti i nuovi e vecchi giocatori che inizieranno la stagione agonistica con la maglia del Santa Croce. Devo dire con soddisfazione che ho visto tanti giovani e penso proprio che abbiamo abbassato e di tanto la media di età. Naturalmente, molti di loro sono in prova e proprio per questo motivo, arriveranno in questi giorni altri giocatori per essere visionati. L’ossatura della squadra, comunque, è già stata formata, ma, ancora mancano alcuni dettagli che verranno sciolti in questi giorni. Importanti saranno i test negli allenamenti congiunti che abbiamo organizzato a iniziare da giovedì pomeriggio. Insomma c’è molta carne sul fuoco, ma, non vogliamo essere frettolosi e per questo motivo scioglieremo le riserve su alcuni calciatori dopo averli visionati attentamente”.

Gli allenamenti proseguiranno fino alla vigilia di Ferragosto con doppie sedute giornaliere, mentre il primo allenamento congiunto è previsto per giovedì pomeriggio, 3 agosto, insieme alla formazione under 17 della Game Sport di Ragusa.

